Fransız medyasından sonra Hollanda medyası da kolonyayı öne çıkardı. Hollanda gazeteleri, "Türkiye'deki kolonya, onların Coronavirüs'ten korunmasını sağlıyor" yorumunu yaptı.
Fransa'dan sonra Hollanda medyası da kolonyayı öne çıkardı
Fransız medyasından sonra Hollanda medyası da kolonyayı öne çıkardı. Hollanda gazeteleri, "Türkiye'deki kolonya, onların Coronavirüs'ten korunmasını sağlıyor" yorumunu yaptı.
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