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Fransa'dan sonra Hollanda medyası da kolonyayı öne çıkardı

Fransız medyasından sonra Hollanda medyası da kolonyayı öne çıkardı. Hollanda gazeteleri, "Türkiye'deki kolonya, onların Coronavirüs'ten korunmasını sağlıyor" yorumunu yaptı.

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Kolonya farkı
Fransız medyasından sonra Hollanda medyası da kolonyayı öne çıkardı. Hollanda gazeteleri, "Türkiye'deki kolonya, onların Coronavirüs'ten korunmasını sağlıyor" yorumunu yaptı.

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