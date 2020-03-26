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6 GB hediye nasıl alınır? EBA , , hediye internet!

nasıl alınır? EBA , , 6 GB hediye internet veriyor! EBA 6 GB hediye internet nasıl alınır sorusuna öğrenciler yanıt arıyor. Uzaktan eğitimde kolaylık sağlanması amacıyla öğrencilere hediye internet veriliyor. Öğrenciler de bu imkandan faydalanmak istiyor. Uzaktan eğitim döneminin başlamasıyla birlikte GSM operatörlerinin verdiği ücretsiz internet kampanyasının detayları da belli oldu. İşte, alma yolları!

  • Yaşam
  • 26.03.2020 12:15
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 19:36
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6 GB hediye EBA internet nasıl alınır?

EBA internet nasıl alınır? 6 GB EBA hediye internet nasıl alınır? EBA Turkcell, Vodafone, Türk Telekom hediye internet için öğrenciler arama motorlarında sorgulama yapıyor. 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim sistemi Nisan ayı sonuna kadar sürecek. Uzaktan eğitim ile öğrenciler EBA TV üzerinden derslerini izleyebilecek. GSM operatörleri de öğrencilere hediye internet veriyor. 6 GB hediye internet almak için öğrenciler araştırma yapıyor. Peki, EBA internet nasıl alınır?

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