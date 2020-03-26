EBA internet nasıl alınır? 6 GB EBA hediye internet nasıl alınır? EBA Turkcell, Vodafone, Türk Telekom hediye internet için öğrenciler arama motorlarında sorgulama yapıyor. 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim sistemi Nisan ayı sonuna kadar sürecek. Uzaktan eğitim ile öğrenciler EBA TV üzerinden derslerini izleyebilecek. GSM operatörleri de öğrencilere hediye internet veriyor. 6 GB hediye internet almak için öğrenciler araştırma yapıyor. Peki, EBA internet nasıl alınır?