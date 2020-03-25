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da büyük tepki çekmişti! Markette süt içine kişi 'da yakalandı

Bir market rafında bulunan sütleri açıp içtikten sonra tekrar rafa koyan ve videoyu çeken kişi 'da yakalandı. da büyük tepki çeken görüntülerdeki kişinin 18 yaşından küçük olduğu belirlenirken, savcılık talimatı doğrultusunda Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

  • Yaşam
  • 25.03.2020 11:20
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 11:23
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Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Yakalandı

'da market raflarındaki sütleri içen ve bu anları da paylaşan çocuk yakalandı.

Bir kişinin market rafındaki süt kutusunu açıp içtikten sonra tekrar rafa koymasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, görüntülerde yer alan şüphelinin 15 yaşındaki M.M.T. olduğunu belirledi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, M.M.T. insan sağlığını tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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