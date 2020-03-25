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Son dakika: 'da silahlı kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi... Tuşba'nın kırsalında aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sonucu iki aileden toplam 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.

  • Yaşam
  • 25.03.2020 11:44
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 12:39
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Van'da silahlı kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'ın Tuşba ilçesi Güveçli Mahallesi'nde, husumetli 2 aile arasında çıkan taş, sopa, bıçak ve silah kullanılan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.



Olay, sabah saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı Güveçli Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Önce taş, sopa ve bıçak kullanılan kavgada daha sonra silahlar ateşlendi. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, olayın yaşandığı mahalle ile hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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