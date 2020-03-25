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son dakika... 'da corona virüsüne yakalanan Türk iyileşti! Yaşadıklarını video ile anlattı!

İlk olarak 'de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip nden ölenlerin sayısı 20 bine yaklaştı. Dünyayı alarma geçiren corona virüsüne yakalananların sayısı ise 400 bine dayandı. 'da corona virüsüne yakalanan 52 yaşındaki , sağlığına kavuştu. Arpacı, hastalık ve iyileşme süreci sırasında yaşadıklarını videoya çekti.

  • Yaşam
  • 25.03.2020 11:38
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 11:56
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Almanya'da 36 yıldır işci olarak çalışan Adanalı Ahmet Arpacı, geçen hafta öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı şikâyetleriyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Arpacı, Köln'ün Ehrenfeld semtindeki St. Franziskus-Hospital Hastanesi'nde tedaviye alındı. Arpacı'nın tedavisinin iyiye gittiği, bu hafta içerisinde taburcu olacağı belirtildi.

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