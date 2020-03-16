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Camiler koronavirüs nedeniyle kapalı mı olacak? ? Diyanet son dakika cami açıklaması!

Camiler koronavirüs nedeniyle kapalı mı olacak sorusu gündemde yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bugün camilerle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada "Camiler koronavirüs nedeniyle kapalı mı olacak?" sorusuna yanıt verdi. Peki, ?

  • Yaşam
  • 16.03.2020 15:45
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.03.2020 17:05
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Camiler koronavirüs nedeniyle kapalı mı olacak?

Camiler koronavirüs nedeniyle kapalı mı olacak sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bugün camilerle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada merak edilen sorulara yanıt verdi. Erbaş "Koronavirüs yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmaya ara verildi" ifadelerini kullandı. Peki, ? İşte detaylar

CAMİLER KORONAVİRÜS NEDENİYLE KAPALI MI OLACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamalar;

Cuma namazının yanı sıra vakit namazlarının da cemaatle kılınması huşunun değerlendirerek şu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duymuştur.

Yeni tip Corona Virüs bulunduğu ortamda insanda insana hızlı bir şekilde yayılarak çok kısa bir sürede salgın haline gelmektedir.

Ülkemizde vakası sayısının artmaya başlamasıyla birlikte kamu otoritesi tarafından insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Yaşanan olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle beraber kılınmasına devam edilmesi halinde virüsün yayılma tehlikesi vardır.

Bu amaçla İslam dini insan hayatını tehlikeye atacak uygulamalara cevaz vermez.

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