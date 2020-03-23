Market çalışma saatleri değişti mi sorusu hakkında araştırmalarda artış yaşanıyor. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour marketlerin açılış kapanış saati arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Bu kapsamda gün içerisinde alışveriş yapacak olan vatandaşlar market çalışma saatlerini öğrenmek istiyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?

*Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

*Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.

*Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.