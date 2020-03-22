BİM A101 ŞOK marketler kapanacak mı? BİM, A101, ŞOK, MİGOS ve Carrefour çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ülkemizde yayılmaya başlayan virüs sebebiyle evlerinden yoğun saatlerde çıkmak istemeyen vatandaşlar, mağazaların akşam saat kaça kadar açık olacaklarını arama motorları üzerinden sorguluyor. Migros bugün itibari ile şubelerinin çalışma saatlerini değiştirdi. Marketlerin indirimli aktüel ürünler kataloglarına içeriğimizin ilişkili haberleri üzerinden ulaşabilirsiniz.