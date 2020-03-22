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-A101--MİGROS-Carrefour marketler açık mı?

Korona Virüs sebebiyle en çok araştırılan konuların başında marketlerin açılış kapanış saatleri yer alıyor. Peki A101, , , MİGROS ve Carrefour ta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM A101 ŞOK ? BİM A101 ŞOK açılış kapanış saatleri değişti mi sorusuna yanıt aranıyor. BİM A101 ŞOK marketler kapanacak mı? Koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle eve kapandı.

  • Yaşam
  • 23.03.2020 11:07
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 12:40
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BİM-A101-ŞOK-MİGROS çalışma saatleri kaç?

BİM A101 ŞOK marketler kapanacak mı? BİM, A101, ŞOK, MİGOS ve Carrefour çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ülkemizde yayılmaya başlayan virüs sebebiyle evlerinden yoğun saatlerde çıkmak istemeyen vatandaşlar, mağazaların akşam saat kaça kadar açık olacaklarını arama motorları üzerinden sorguluyor. Migros bugün itibari ile şubelerinin çalışma saatlerini değiştirdi. Marketlerin indirimli aktüel ürünler kataloglarına içeriğimizin ilişkili haberleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

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