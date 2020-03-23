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, çalışıyor mu? , , Yurtiçi, Aras ve saat kaçta açılır, kapanır?

, çalışıyor mu sorusu kargo gönderimi yapacak olanlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" kapsamda illere ek bir genelge daha gönderildi. Genelgede kapalı olacak mekanların listesi vatandaşlarla paylaşıldı. Peki, ? , , Yurtiçi, Aras ve saat kaçta açılır, kapanır? Yazımızın içerisinde kargoların çalışma, açılış ve kapanış saatlerini sizin için derledik.

  • Yaşam
  • 23.03.2020 16:52
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 11:13
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Kargolar açık mı, çalışıyor mu?

Kargolar açık mı, çalışıyor mu? MNG, PTT, Yurtiçi, Aras ve Sürat Kargo saat kaçta açılır, kapanır? Koronavirüs vakalarının ülkemizde görülmesiyle birlikte tedbirler artırılmaya devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı geçen hafta 81 ile genelge göndererek kafe, kahvehane, kuaför gibi birçok yerin geçici bir süre kapatılması ve 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma yasağı konusunda kararlar aldı. Kargo şubelerinde işi olanların merakla araştırdığı MNG, PTT, Yurtiçi, Aras ve Sürat Kargo çalışma saatlerini sizin için derledik.

KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargo şirketleri normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor. İşte kargo şirketlerinin çalışma saatleri...

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