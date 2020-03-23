Kargolar açık mı, çalışıyor mu? MNG, PTT, Yurtiçi, Aras ve Sürat Kargo saat kaçta açılır, kapanır? Koronavirüs vakalarının ülkemizde görülmesiyle birlikte tedbirler artırılmaya devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı geçen hafta 81 ile genelge göndererek kafe, kahvehane, kuaför gibi birçok yerin geçici bir süre kapatılması ve 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma yasağı konusunda kararlar aldı. Kargo şubelerinde işi olanların merakla araştırdığı MNG, PTT, Yurtiçi, Aras ve Sürat Kargo çalışma saatlerini sizin için derledik.

KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargo şirketleri normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor. İşte kargo şirketlerinin çalışma saatleri...