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açık mı, kapalı mı? Resmi kurum ve daireler hangi saatler arasında çalışacak?

açık mı, kapalı mı sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Koronavirüs vakalarının ülkemizde görülmesiyle birlikte tedbirler artırılmaya devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı geçen hafta 81 ile genelge göndererek kafe, kahvehane, kuaför gibi birçok yerin geçici bir süre kapatılması ve 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma yasağı konusunda kararlar aldı. Bu kapsamda devlet daireleri ve resmi kurumların açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, resmi kurum ve daireler hangi saatler arasında çalışacak? İşte detaylar...

  • Yaşam
  • 23.03.2020 16:22
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 11:16
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Devlet daireleri açık mı, kapalı mı? Resmi kurum ve daireler hangi saatler arasında çalışacak?

Resmi kurum ve daireler hangi saatler arasında çalışacak? Devlet daireleri ve resmi kurumlarda işleri olan vatandaşlar konu hakkında araştırma yapıyor. Özellikle devlet dairelerinde işi olan vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" kapsamda illere ek bir genelge daha gönderildi. Genelgede kapalı olacak mekanların listesi vatandaşlarla paylaşıldı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE DEVLET DAİRELERİ KAPALI MI OLACAK?

Genelgede devlet dairelerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanıp kapanmayacağına dair bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak. Devlet daireleri şu anda normal saatlerinde çalışıyor.

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