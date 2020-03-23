Düzce'de baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen S.A., acilen tedavi edilmek istediğini söyledi. Acil serviste görevli doktor Okan K. ise S.A.'ya sağlık durumunun ciddi olmadığını, Coronavirüs nedeniyle hastanenin riskli olduğunu ve evinin daha güvenli olacağını söyledi. Bunun üzerine S.A., boğazına sarıldığı doktora yumruk attı. Şüpheli gözaltına alındı.
Acil serviste corona yumruğu
Düzce'de baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen S.A., acilen tedavi edilmek istediğini söyledi. Acil serviste görevli doktor Okan K. ise S.A.'ya sağlık durumunun ciddi olmadığını, Coronavirüs nedeniyle hastanenin riskli olduğunu ve evinin daha güvenli olacağını söyledi. Bunun üzerine S.A., boğazına sarıldığı doktora yumruk attı.
- Yaşam
- 23.03.2020
- Gazete
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