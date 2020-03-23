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corona yumruğu

'de baş sı şikayetiyle hastaneye gelen S.A., acilen tedavi edilmek istediğini söyledi. görevli doktor Okan K. ise S.A.'ya sağlık durumunun ciddi olmadığını, Coronavirüs nedeniyle hastanenin riskli olduğunu ve evinin daha güvenli olacağını söyledi. Bunun üzerine S.A., boğazına sarıldığı doktora yumruk attı.

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Acil serviste corona yumruğu
Düzce'de bsı şikayetiyle hastaneye gelen S.A., acilen tedavi edilmek istediğini söyledi. görevli doktor Okan K. ise S.A.'ya sağlık durumunun ciddi olmadığını, Coronavirüs nedeniyle hastanenin riskli olduğunu ve evinin daha güvenli olacağını söyledi. Bunun üzerine S.A., boğazına sarıldığı doktora yumruk attı. Şüpheli gözaltına alındı.

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