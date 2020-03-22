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'de feci : 2 ölü

'de alkollü olduğu ileri sürülen K. ile arkadaşı A., yolun karşısına geçmeye çalışırken iddiaya göre düştü. Yolun ortasına düşen iki arkadaşı görmeyen bir otomobil üzerlerinden geçti. İhbar üzerine yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği yaralılardan Harun A., kaza yerinde yaşamını yitirdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İlhami K. da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

  • Yaşam
  • 22.03.2020 08:53
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 08:53
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İzmir'de feci kaza: 2 ölü

'in Karşıyaka ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin altında kalan 2 kişi öldü. Yayaların alkollü olduğu önü sürüldü.

, saat 02.00 sıralarında Hasan Ali Yücel Bulvarı Bostanlı Pazar Yeri yakınında meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen K. ile arkadaşı A., yolun karşısına geçmeye çalışırken iddiaya göre düştü. Bu sırada Bostanlı yönünden Karşıyaka Çarşı yönüne giden Levent A. yönetimindeki 35 AEH 836 plakalı otomobil, iki arkadaşın üzerinden geçti.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği yaralılardan Harun A., kaza yerinde yaşamını yitirdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İlhami K. da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İlhami K. ve Harun A.'nın cansız bedenleri, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Otomobil sürücüsü Levent A. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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