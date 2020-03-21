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nedir? hangileridir? İşte detaylar

nedir? Bu akşam İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından, saat 24.00'ten itibaren 65 yaş ve üstü olanlar ile rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi. Açıklamayla birlikte vatandaşların merakla araştırdığı konulardan birisi de kronik hastalık oldu. Peki, hangileridir? İşte detaylar

  • Güncel
  • 21.03.2020 22:01
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 22:03
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Kronik hastalık nedir, çeşitleri nelerdir?

Kronik hastalık nedir? Kronik hastalık çeşitleri hangileridir? İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır" denildi. İşte kronik hastalıklarla ilgili detaylar

KRONİK HASTALIK NEDİR?

Kronik ya da süreğen, müzmin, Vücudun herhangi bir parçasında var olan, uzun süreli devam eden, kimi zaman hayat boyu düzelmeyen ve tedavi imkânları daha sınırlı kabul edilen hastalık türüdür.

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