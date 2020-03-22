dünyaya korku yaydı. Binlerce insanı hayattan kopardı. Bu öldürücü virüsle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. En çok dikkat çekeni isegibi hayvanlardan bulaşmadığı, laboratuvar ortamında yaratıldığıydı...bu iddiayı doğrulayan bir açıklama yaptı. Virüsün oldukça anormal olduğunu yalnızca yaşlılara zarar verdiğini,"Bu virüsün sıradan bir ortamda olmadığını düşünenlerin dayanağı da güçlü. ÇocuklardaO çocuk başkalarına bu virüsü hızlı bir şekilde bulaştırıyor. Yetişkin bir insanın bulaştırmasıyla çocuklarınki aynı değil. Çocuklar belki, yetişkinlerden" ifadesini kullandı.