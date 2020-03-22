Coronavirüs, dünyaya korku yaydı. Binlerce insanı hayattan kopardı. Bu öldürücü virüsle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. En çok dikkat çekeni ise virüsün söylenildiği gibi hayvanlardan bulaşmadığı, laboratuvar ortamında yaratıldığıydı...
ABD eski Hastalık Kontrol ve Önleme Başkanı Tom Frieden bu iddiayı doğrulayan bir açıklama yaptı. Virüsün oldukça anormal olduğunu yalnızca yaşlılara zarar verdiğini, çocukları ise tehdit etmediğini vurguladı.
'LABORATUVARDA ÜRETİLDİ!'
"Bu virüsün sıradan bir ortamda olmadığını düşünenlerin dayanağı da güçlü. Çocuklarda Coronavirüs bazen ortaya çıkmıyor. O çocuk başkalarına bu virüsü hızlı bir şekilde bulaştırıyor. Yetişkin bir insanın bulaştırmasıyla çocuklarınki aynı değil. Çocuklar belki, yetişkinlerden 10 kat daha bulaştırıcı olabiliyor. Gizli taşıyıcı çocuklar büyük tehlike" ifadesini kullandı.
ABD eski Hastalık Kontrol ve Önleme Başkanı Tom Frieden bu iddiayı doğrulayan bir açıklama yaptı. Virüsün oldukça anormal olduğunu yalnızca yaşlılara zarar verdiğini, çocukları ise tehdit etmediğini vurguladı.
'LABORATUVARDA ÜRETİLDİ!'
"Bu virüsün sıradan bir ortamda olmadığını düşünenlerin dayanağı da güçlü. Çocuklarda Coronavirüs bazen ortaya çıkmıyor. O çocuk başkalarına bu virüsü hızlı bir şekilde bulaştırıyor. Yetişkin bir insanın bulaştırmasıyla çocuklarınki aynı değil. Çocuklar belki, yetişkinlerden 10 kat daha bulaştırıcı olabiliyor. Gizli taşıyıcı çocuklar büyük tehlike" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.