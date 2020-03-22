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Çocuk oyuncağı değil! "virüs'ü çocuklar 10 kat daha fazla bulaştırıyor"

Öldüren virüs , tüm dünyayı tedirgin etti. eski ve Önleme Başkanı , salgıla ilgili şunları söyledi: Çocuklar, virüsten etkilenmiyor. Ancak gizli taşıyıcı olduklarından virüsü 10 kat daha fazla bulaştırıyor...

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Çocuk oyuncağı değil!
Coronavirüs, dünyaya korku yaydı. Binlerce insanı hayattan kopardı. Bu öldürücü virüsle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. En çok dikkat çekeni ise virüsün söylenildiği gibi hayvanlardan bulaşmadığı, laboratuvar ortamında yaratıldığıydı...

ABD eski Hastalık Kontrol ve Önleme Başkanı Tom Frieden bu iddiayı doğrulayan bir açıklama yaptı. Virüsün oldukça anormal olduğunu yalnızca yaşlılara zarar verdiğini, çocukları ise tehdit etmediğini vurguladı.



'LABORATUVARDA ÜRETİLDİ!'
"Bu virüsün sıradan bir ortamda olmadığını düşünenlerin dayanağı da güçlü. Çocuklarda Coronavirüs bazen ortaya çıkmıyor. O çocuk başkalarına bu virüsü hızlı bir şekilde bulaştırıyor. Yetişkin bir insanın bulaştırmasıyla çocuklarınki aynı değil. Çocuklar belki, yetişkinlerden 10 kat daha bulaştırıcı olabiliyor. Gizli taşıyıcı çocuklar büyük tehlike" ifadesini kullandı.

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