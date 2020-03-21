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açıkladı! ? 2020 ?

? 2020 yılında en çok araştırılan konuların başında geliyor. Dünyaya bir göktaşının yaklaştığı iddialarının sosyal medyada gündeme gelmesiyle birlikte, göktaşı dünyaya çarpacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. tarafından keşfedilen ve 1998 OR2 adı verilen astreodin dünyanın yakınından geçeceği açıklandı.

  • Yaşam
  • 21.03.2020 13:06
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 13:06
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NASA açıkladı! Göktaşı dünyaya çarpacak mı?

2020 göktaşı ne zaman düşecek? Göktaşı dünyaya çarpacak mı? Sosyal medyada son günlerde yer alan dünyaya bir göktaşı yaklaştığı ve dünyaya çarpabileceği iddialarının ardından NASA açıklama yaptı. Geçtiğimiz dönemde Dünya'ya çarpma ihtimalinin olduğunu açıklanan 1998 OR2 şu ana kadar bilinen en tehlikeli göktaşı konumunda. Uzmanlar 4 kilometre çapındaki göktaşının gezegenimize çarpması durumunda global etkisi olabileceği görüşünde.

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