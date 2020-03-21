2020 göktaşı ne zaman düşecek? Göktaşı dünyaya çarpacak mı? Sosyal medyada son günlerde yer alan dünyaya bir göktaşı yaklaştığı ve dünyaya çarpabileceği iddialarının ardından NASA açıklama yaptı. Geçtiğimiz dönemde Dünya'ya çarpma ihtimalinin olduğunu açıklanan 1998 OR2 şu ana kadar bilinen en tehlikeli göktaşı konumunda. Uzmanlar 4 kilometre çapındaki göktaşının gezegenimize çarpması durumunda global etkisi olabileceği görüşünde.