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'tan mesajı

: Âlem-i İslam’a namaz ve mağfiret gibi büyük müjdelerin verildiği bu mübarek gecenin, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar ve güzellikler getirmesini dilerim. mübarek olsun, Rabbim hayır ile Ramazan-ı Şerif’e ulaşmayı nasip etsin.

  • Yaşam
  • 21.03.2020 13:55
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 13:55
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Bakan Albayrak'tan anlamlı paylaşım

, vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Âlem-i İslam'a namaz ve mağfiret gibi büyük müjdelerin verildiği bu mübarek gecenin, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar ve güzellikler getirmesini dilerim.

ulaşmayı nasip etsin.Şerif'e Ramazan-ı hayır ile Rabbim mübarek olsun,



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