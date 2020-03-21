Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Miraç Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Âlem-i İslam'a namaz ve mağfiret gibi büyük müjdelerin verildiği bu mübarek gecenin, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar ve güzellikler getirmesini dilerim.
ulaşmayı nasip etsin.Şerif'e Ramazan-ı hayır ile RabbimMiraç Gecemiz mübarek olsun,
Âlem-i İslam'a namaz ve mağfiret gibi büyük müjdelerin verildiği bu mübarek gecenin, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar ve güzellikler getirmesini dilerim.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 21, 2020
Miraç Gecemiz mübarek olsun, Rabbim hayır ile Ramazan-ı Şerif'e ulaşmayı nasip etsin. pic.twitter.com/Eze1pCAcoj
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