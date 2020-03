Down Sendromu nedir? 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü mesajları ve sözleri, bu anlamlı günde farkındalık yaratmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Birleşmiş Milletler'in, 10 Kasım 2011 kararıyla 21 Mart tarihini resmi Dünya Down Sendromu Günü olarak tanımasının ardından dünya genelinde çeşitli etkinliklerle farkındalık yaratılıyor. Sosyal medyada da Down Sendromu Günü mesajları ve sözleri paylaşılıyor. İşte, Dünya Down Sendromu Günü mesajları!

DOWN SENDROMU NEDİR?

Down sendromu, trizomi 21; genetik düzensizlik sonucu insanın 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması durumu ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan genetik bir bozukluktur. Down sendromu vücutta yapısal ve fonksiyonel değişiklikler ile karakterize edilir. Vücuttaki küçük ve büyük farklılıkların kombinasyonu yapısal olarak sergilenir.

Down sendromu sık sık zihinsel kavramadaki bozukluklar ve fiziksel gelişimin tipik yüz görünümü gibi farklı olmasıyla ilişkilendirilir. Çoğunlukla hafif veya orta seviyeli öğrenme güçlüğü gibi sorunlar taşır.

Down sendromu gebelik sırasında ya da doğumda tanımlanabilen bir rahatsızlıktır. Down sendromuna her 800 ile 1000 doğumda 1 oranında rastlanır; istatistikler anne yaşının artışıyla bu oranın yükseldiğini göstermiştir, diğer etkenlerin payı küçüktür.

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Birleşmiş Milletler'in, 10 Kasım 2011 kararıyla 21 Mart tarihini resmi Dünya Down Sendromu Günü olarak tanımasının ardından dünya genelinde çeşitli etkinlikler farkındalık yaratıyor. Dünya genelinde down sendromluların huzur ve refahı için çalışmalar yapılıyor.

21 Mart'ta kutlanmasının ise ayrı bir sebebi var. 21. kromozomlarının 2 tane yerine 3 tane olması takvimlerde 21 ve 3 rakamını özel kılıyor. Bu yüzden Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü 21 Mart'ta kutlanıyor. Dünya genelinde 6 milyon insan bu genetik farklılığı taşıyor.

21 MART DOWN SENDROMU GÜNÜ SÖZLERİ

Benzerliklerimizin farkında mısın?

Sizlerden biriyim. Dost canlısıyım, eğlenmeyi severim, birazcık inatçıyım.

Evet bizler farklıyız. Ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Farklıyız çünkü yargılamayız. Farklıyız çünkü içimizde kötülük yoktur. Bu yüzden ben down sendromumla gurur duyuyorum.

Down sendromu bir hastalık değildir. Size bulaşmaz. Korkmayın

Benim sevgim dünyaya yeter. Farklıyım. Farkında mısın?

Gerçek dostlar kromozom saymaz. Çünkü down sendromu 1 eksiklik değil +1 fazlalıktır.