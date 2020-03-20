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bu gece mi, ne zaman? Cumartesi ?

Cumartesi ? bu gece mi sorularına yanıt aranıyor. Arama motorlarında bu gece kandil mi sorusuna yanıt aranıyor. için mübarek gecelerden birisi olan Miraç Kandili bu gece mi? Her yıl Receb ayının 27. Gecesi olan Miraç gecesi, bu yıl 21 Mart 2020 tarihine geliyor. Miraç kelimesi; yükselmek ve göğe çıkmak anlamlarına geliyor. Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandili'nin müslümanlar için önemi oldukça büyüktür. Efendimizin hicretinden 18 ay önce Miraç vuku bulmuştur. Mira Kandil'ini Müslümanlar bol bol dua ve ibadetler ile geçirmelidir. Bu gece yapılacak olan duaların kabul edildiği buyrulmuştur. Miraç, in Mescidi Aksa üzerinden göklere doğru yükselmesi ve 'tan vahiy almasını da anlatmaktadır. Allah'a şirk koşmayanların günahlarının bağışlanacağı ve en sonunda da cennete gireceği Miraç müjdesidir

  • Yaşam
  • 21.03.2020 17:29
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 17:30
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Bugün ne kandili? Bugün kandil mi?

Bugün kandil mi? Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? Bgün ne kandili? Sorusu arama motorlarında sorulmaya başlandı. Peki bugün ne kandili, 21 Mart kandil mi? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır. Peygamberimizin göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandili'nin müslümanlar için önemi oldukça büyüktür. İyilik ayı olan ve sevapların 2 kat yazılacağı Miraç kandili bu yıl 21 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Hicri takvimde akşam ezanından sonra yeni gün başlar. Miraç hadisesi, Receb ayının tam olarak 27. gecesinde gerçekleşti. Miraç, Peygamber Efendimizin Mescidi Aksa üzerinden göklere doğru yükselmesi ve Yüce Allah'tan vahiy almasını da anlatmaktadır.

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