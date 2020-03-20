Yarın kandil mi sorusuyla ilgili arama motorlarındaki araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 yılı kandil günleri takvimi duyurulmuştu. Bu kapsamda 21 Mart Cumartesi gününün kandil olup olmadığını merak eden vatandaşlar yarın kandil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, araştırılan "21 Mart kandil mi, ne kandili? Kandil hangi güne denk geliyor?" sorularının yanıtı ne? İşte 2020 Diyanet takvimi ve merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

YARIN NE KANDİLİ İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden edinilen bilgilere göre 21 Mart Cumartesi günü Miraç Kandili idrak edilecek.

KANDİLDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili özel bir ibadet mevcut değildir. Fakat namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir. Peygamber Efendimiz, bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmez. Fakat mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Dinimizde her ibadet ve işin temeli niyet olduğundan bu geceyi ihya etmek isteyenler bütün dünyevi endişelerden arınarak salih bir niyetle mükâfatını sadece Allah'tan beklemelidir. Bu gecenin varlığından haberdar olarak sadece Peygamber Efendimizin doğumuna ve gönderilişine sevinmek dahi bu geceyi ihyânın bir yönüdür.