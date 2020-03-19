Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. Binlerce can aldı. İran'da virüse iyi geldiği gerekçesiyle sahte içki tüketenSahte alkol içen Türkmenistan uyruklu 28 yaşındaki. ile arkadaşıK. evde hareketsiz bulundu.Diğer iki ölüm ise Zeytinburnu'nda meydana geldi. Türkmenistan uyruklu(31),(37)'den haber alamayan yakınları eve gitti.Ölenlerin Coronavirüster korunabilmek için sahte alkol içtikleri iddia edildi.