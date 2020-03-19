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Yer: ... Coronavirüs'ten korunmak i içtikleri alkol sonları oldu!

'da virüse iyi geldiği gerekçesiyle tüketen 159 kişi kurtarılamadı. Benzer bir olay 'da yaşandı. 2 günde 4 kişi sahte içkiden can verdi. Coronavirüs salgınından korunmak i alkol içtikleri iddia edildi...

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. Binlerce can aldı. İran'da virüse iyi geldiği gerekçesiyle sahte içki tüketen 159 kişi kurtarılamadı. Benzer bir olay İstanbul'da yaşandı. Sahte alkol içen Türkmenistan uyruklu 28 yaşındaki Hudaynazar H. ile arkadaşı P.K. evde hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan gençler kurtarılamadı. 4 kişi ise tedavi altın alındı. Diğer iki ölüm ise Zeytinburnu'nda meydana geldi. Türkmenistan uyruklu Esger A. (31), Narmurat E. (37) ve Doskabul P.'den haber alamayan yakınları eve gitti. Esger A. ile Narmurat E. kurtarılamadı. Doskabul P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Ölenlerin Coronavirüster korunabilmek için sahte alkol içtikleri iddia edildi.

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