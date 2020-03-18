Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar sürdü. Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı.
Başkent Ankara mart ayında beyaza büründü
Başkent Ankara'da aralıklarla etkili olan kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar sürdü. Ekipler ana arterlerde kar küreme ve yol tuzlama çalışması yaptı.
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