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Başkent mart ayında beyaza büründü

Başkent 'da aralıklarla etkili olan kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar sürdü. Ekipler ana arterlerde kar küreme ve yol tuzlama çalışması yaptı.

  • Yaşam
  • 19.03.2020 06:08
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 06:08
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Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar sürdü. Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı.

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