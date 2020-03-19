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, kapalı mı? Miraç Kandili'nde camiler açık olacak mı? Diyanet açıkladı!

, kapalı mı? Miraç Kandili Recep ayının 27. gecesinde yani 21 Mart Cumartesi akşamı milyonlarca Müslüman tarafından idrak edilecek. Ülkemizde koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte pazartesi günü açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Koronavirüs yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmaya ara verildi" ifadelerini kullanmıştı. Şimdi vatandaşlar kandil gününün yaklaşmasıyla birlikte "Miraç Kandili'nde camiler açık olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor.

  • Yaşam
  • 19.03.2020 15:38
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 22:24
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Miraç Kandili'nde camiler açık olacak mı? Diyanet açıkladı!

Kandilde camiler açık mı, kapalı mı sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yeni kararlar açıkladı. Recep ayının 27. gecesinde idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde camilerin açık olup olmayacağı bu kapsamda merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili'nde camiler açık olacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı bu sorunun yanıtını açıkladı.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yarın ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı.

İL MÜFTÜLÜKLERİNE YAZI GÖNDERİLDİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi.

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