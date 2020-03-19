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19 Mart çekiliş sonuçları açıklandı! Bu akşam 6. kez 16 milyon 591 bin lira devretti

Milli Piyango İdaresi 19 Mart çekiliş sonuçlarını yapılan çekilişin ardından saat 21.15'te duyurdu.19 Mart heyecanla bekleniyordu. Bu hafta gerçekleştirilen çekilişlerin ardından 6 bilen olmayınca Süper Loto'da 6. kez 16 milyon 591 bin lira devretti. Büyük ikramiyenin bugüne devretmesinin ardından bayilerden loto oynayanlar sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte haftanın kazanan numaraları...

  • Yaşam
  • 19.03.2020 21:33
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 22:37
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19 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

19 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişi Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bu hafta Süper Loto'da hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları

19 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

12 - 17 - 19 - 35 - 44 - 49

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