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Koronavirüsüne iyi geliyor diyerek' alkolden ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Son dakika haberi... 'da ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısının ise 34 olduğu öğrenildi. Ölenlerin virüsten korunmak için içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri belirtiliyor.

  • Yaşam
  • 19.03.2020 15:22
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 15:33
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Ölü sayısı 20'ye yükseldi

'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi. İstanbul'un çeşitli semtlerinde Türkmenistanlı 20 kişi hayatını kaybetti.

ve 'de 5'er kişinin öldüğü, diğer hayatını kaybeden kişilerin ise farklı ilçelerde olduğu kaydedildi. 34 kişinin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ölenlerin virüsten korunmak için içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri belirtiliyor.

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