Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Tokat, Karaman ve Konya'nın güneydoğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara'nın güneydoğusunun yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunun yükseklerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BİLECİK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Toroslar mevkiinin yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı hafif sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman ve Konya'nın güneydoğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 2°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
SİVAS °C, 5°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
KASTAMONU °C, 5°C
Çok bulutlu ve kıyı kesimleri hafif yağmurlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde hafif yağmur, iç kesimlerinde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 5°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
TOKAT °C, 5°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
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