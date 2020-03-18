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Vatandaş Coronavirüs'e karşı tedbirleri sıkılaştırdı! Büyükşehirlerin meydanları boş kaldı...

Coronavirüs korkusu tüm ’yi sardı. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadı. , , gibi büyük kentlerin meydanları boş kaldı.

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İSTANBUL

Türkiye, Covid-19 salgınına karşı tedbirleri sıklaştırdı. Uyarıları dinleyen vatandaşlar, zorunlu olmadıkça evden çıkmadı. Normal şartlarda atılacak adım bulunmayan Taksim Meydanı'ndaki insan sayısı ise yok denecek kadar azdı.

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