Vatandaş Coronavirüs'e karşı tedbirleri sıkılaştırdı! Büyükşehirlerin meydanları boş kaldı...

Coronavirüs korkusu tüm Türkiye’yi sardı. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerin meydanları boş kaldı. İSTANBUL Türkiye, Covid-19 salgınına karşı tedbirleri sıklaştırdı. Uyarıları dinleyen vatandaşlar, zorunlu olmadıkça evden çıkmadı. Normal şartlarda atılacak adım bulunmayan Taksim Meydanı'ndaki insan sayısı ise yok denecek kadar azdı. İZMİR Türkiye'nin 3. büyük kenti İzmir'de de sokağa çıkanların sayısı oldukça azdı. ANKARA Başkent'in Kuğulu Parkı, kuğulara kaldı. ANTALYA Vatandaşlar virüse aldırmadı. Soluğu sahillerde aldı. YAŞ 70 İŞ BİTMİŞ Edirneli yaşlılar ise bankları boş bırakmadı. Gerekçeleri ise şoka uğrattı: Yaş 70 iş bitmiş. Yaşayacağımız kadar yaşadık.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.