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İstanbul'da hareketli gece! Yarım kilo altınla kaçtılar

İstanbul Maltepe'de kimliği henüz belirlenemeyen 4 soyguncu, gece saatlerinde girdikleri kuyumcudan yaklaşık yarım kilo altın çalarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken, soyguncuları yakalamak için çalışma başlatırken soruşturma sürüyor.

  • Yaşam
  • 18.03.2020 06:40
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 06:40
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İstanbul'da hareketli gece! Yarım kilo altınla kaçtılar

Maltepe'de yüzleri maskeli 4 kişi kuyumcu soydu. Kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlatılırken kuyumcudan yaklaşık yarım kilo altın çalındığı öğrenildi.

Olay, Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, beyaz bir otomobile gelen yüzleri maskeli dört kişi, cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanına kepeklerini levye yardımıyla açarak girdi. Soyguncular içeride buldukları altınları alarak hızla geldikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kuyumcu dükkanın etrafında güvenlik önlemi aldı. İş yeri sahibiyle içeriye giren polisleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de içeride delil araştırması yaptı. İddiaya göre kuyumcudan yaklaşık yarım kilo altının çalındığı öğrenildi. Polis ekipleri kuyumcu dükkana giren soyguncuları yakalamak için çalışma başlatırken soruşturma sürüyor.

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