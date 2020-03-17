Türkiye'de ilk koronavirüs vakalarına bakan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.



Oğlu Onur Taşçıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili babam sizlerin hocası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun Kovid-19 testi ne yazık ki pozitif çıkmıştır. Kendisi Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altındadır. Ateşi yok, solunumu normal, herhangi bir cihaza bağlı durumda değildir. Dünden bugüne durumu stabil seyretmektedir." ifadelerini kullandı.

Sevgili babam sizlerin hocasi Prof Dr Cemil Tascioglunun covit 19 test sonucu ne yazik ki pozitif cikmistir.Kendisi Capa da enfeksiyon servisinde karantina altindadir.Atesi yok,solunumu normal, herhangibir cihaza bagli durumda degildir. Dunden bugune durumu stabil seyretmektedir. — onur tascioglu (@TasciogluOnur) March 17, 2020



Onur Taşçıoğlu babasının en son 4-5 ay önce yurt dışına çıktığını söyledi.

