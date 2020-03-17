Bugünkü
Takvim

Taşcıoğlu’nun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı

İstanbul Taşcıoğlu'nun koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Taşcıoğlu'nun oğlu , babasının Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altında olduğunu belirtti.

  • Yaşam
  • 18.03.2020 03:23
  •  - 
  • Son Güncelleme: 18.03.2020 03:35
ABONE OL
Prof. Dr. Taşçıoğlu, koronavirüse yakalandı

'de ilk koronavirüs vakalarına bakan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Oğlu , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili babam sizlerin hocası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun Kovid-19 testi ne yazık ki pozitif çıkmıştır. Kendisi Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altındadır. Ateşi yok, solunumu normal, herhangi bir cihaza bağlı durumda değildir. Dünden bugüne durumu stabil seyretmektedir." ifadelerini kullandı.


Onur Taşçıoğlu babasının en son 4-5 ay önce yurt dışına çıktığını söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu’nun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri