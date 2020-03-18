İstanbul Anadolu Yakası'nda kısa süreli dolu ve kar yağışı etkili oldu.
İstanbul, Anadolu Yakası'nda dolu ve kar yağdı. Kısa süreli görülen yağış yer yer etkili oldu. Yağış özellikle, Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe ve Kartal'da görüldü. Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar, pencerelere çıktı.
Bazıları ise cep telefonlarının kameraları ile yağışı kaydetti. Öte yandan Maltepe'de dolunun ardından kar yağdı. Kar yağışı kısa süre sonra etkisini kaybetti.
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