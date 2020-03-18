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Son dakika: 'da dolu ve kar yağışı

'nda kısa süreli dolu ve kar yağışı etkili oldu. Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar, pencerelere çıktı. Öte yandan Maltepe'de dolunun ardından kar yağdı. Kar yağışı kısa süre sonra etkisini kaybetti.

  • Yaşam
  • 18.03.2020 21:13
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 21:13
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İstanbul'da dolu ve kar yağışı

'nda kısa süreli dolu ve kar yağışı etkili oldu.

İstanbul, Anadolu Yakası'nda dolu ve kar yağdı. Kısa süreli görülen yağış yer yer etkili oldu. Yağış özellikle, Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe ve Kartal'da görüldü. Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar, pencerelere çıktı.



Bazıları ise cep telefonlarının kameraları ile yağışı kaydetti. Öte yandan Maltepe'de dolunun ardından kar yağdı. Kar yağışı kısa süre sonra etkisini kaybetti.

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