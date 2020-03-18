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| den o bölgelere son dakika yağış uyarısı

Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yayınlanan tahminlere göre Batı bölgelerinde havanın parçalı bulutlu, güneşli olduğu belirtilirken; özellikle Karadeniz başta olmak üzere İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin yağış etkisi altında kalacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl? İşte tahminleri...

  • Yaşam
  • 18.03.2020 08:42
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 08:44
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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