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Sıcaklığın düşmesiyle birlikte 'da yer yer kar yağışı etkili oldu

'un tüm ilçelerde dün akşam saatlerinde etkili olan gece saatlerinde ısının sıfır dereceye düşmesi ile karla karışık yağmur ve kar olarak görüldü.

  • Yaşam
  • 19.03.2020 06:17
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 06:18
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İstanbul'da kar yağışı

'un tüm ilçelerde dün akşam saatlerinde etkili olan gece saatlerinde ısının sıfır dereceye düşmesi ile karla karışık yağmur ve kar olarak görüldü.

, ve Pendik'in yüksek kesimlerinde yağmur karla karışık yağarken, Yakacık ve Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

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