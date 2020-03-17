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: ’da virüs şüphesi! 3 kişi ya alındı

haberi... Türkiye'de virüs vakalarının artmasının ardından tedbirler de sıkılaştırılıyor. Cizre’den, ’ya gelen yolcu otobüsünde bulunan 3 kişi ‘Korona virüs’ şüphesiyle ya alındı.

  • Yaşam
  • 17.03.2020 10:43
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 10:49
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O ilimizde koronavirüs şüphesi! 3 kişi karantinaya alındı
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Cizre'den 'ya gelen yolcu otobüsü içerisinde Irakta çalışan 3 kişinin ihbarını alması üzerine, Bahçeşehir Mahallesi Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü önünde otobüsü durdurdu. Polis otobüsü durduktan sonra Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarına kadar kendilerine eşlik edeceğini bildirdi.



Otogara sağlık ekipleri yönlendirildi. Otobüste bulunan 3 kişi ' virüs' şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine götürülerek ya alındı.

"TEDBİRLERİ SIKI TUTALIM"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip e (Kovid-19) ilişkin tedbirlerin sıkı tutulmasını istedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir." ifadelerini kullandı.

Salgınlarda olayların panikle kontrolden çıktığını, tedbir ve paniğin birbirinin zıttı olduğunu vurgulayan Koca, "Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım." çağrısında bulundu.

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