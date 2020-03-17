



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nu doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis, Şanlıurfa ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nu doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis, Şanlıurfa ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.