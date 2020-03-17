Türkiye ve KKTC'de Coronavirüsü yüzünden kreşler ve üniversiteler de dahil olmak üzere bütün okullar tatil edilirken, ilk ve tek dijital Türk üniversitesi, Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nde dersler fiziki ortamda yapılmadığı için öğretime ara verilmedi. Rektörlüğünü Prof. Dr. Tayfun Turgay'ın üstlendiği Netkent, yeni mesleklere açılmayı, yeni bir kariyere hazırlanmayı hedefleyenlere "ikinci üniversite" öğrencisi olma imkanı sunuyor.
Netkent’te eğitime devam
Türkiye ve KKTC'de Coronavirüsü yüzünden kreşler ve üniversiteler de dahil olmak üzere bütün okullar tatil edilirken, ilk ve tek dijital Türk üniversitesi, Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nde dersler fiziki ortamda yapılmadığı için öğretime ara verilmedi.
- Yaşam
- 17.03.2020
- Gazete
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