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Netkent’te eğitime devam

ve 'de Coronavirüsü yüzünden kreşler ve üniversiteler de dahil olmak üzere bütün edilirken, ilk ve tek dijital Türk üniversitesi, ve 'nde dersler fiziki ortamda yapılmadığı için öğretime ara verilmedi.

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Netkent’te eğitime devam
Türkiye ve 'de Coronavirüsü yüzünden kreşler ve üniversiteler de dahil olmak üzere bütün edilirken, ilk ve tek dijital Türk üniversitesi, ve 'nde dersler fiziki ortamda yapılmadığı için öğretime ara verilmedi. Rektörlüğünü Prof. Dr. Tayfun Turgay'ın üstlendiği Netkent, yeni mesleklere açılmayı, yeni bir kariyere hazırlanmayı hedefleyenlere "ikinci üniversite" öğrencisi olma imkanı sunuyor.

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