Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu, olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu, olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi. Ayrıntılar geliyor...
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