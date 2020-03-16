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Son dakika: 'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika haberine göre 'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu, olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.

  • Güncel
  • 17.03.2020 01:05
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 01:07
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Afyonkarahisar'da feci kaza
'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu, olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.

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