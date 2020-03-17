Bugünkü
Takvim

: AVM, market, ? AVM'ler kaçta açılıyor?

AVM, market, ? vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AVM'ler kaçta açılıyor sorusuna yanıt aranıyor. Alışveriş, yemek ve sosyalleşme için sık sık gidilen alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine düzenleme getirildi. Yeni tip koronavirüs kapsamında alınan tedbirler nedeniyle birçok yer kapatılırken, AVM saatleri de yeniden düzenlendi. Peki, AVM, market, cafeler açık mı? AVM çalışma saatleri kaç? Son genelgeye göre; tTiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe gibi yerler kapatılmıştı.

  • Yaşam
  • 18.03.2020 10:37
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.03.2020 16:03
ABONE OL
AVM, market, cafeler açık mı? AVM çalışma saatleri...

Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında AVM, market, cafeler açık mı? AVM çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AVM'ler kaçta açılıyor sorusuna yanıt aranıyor. Peki, AVM, market, cafeler açık mı? Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü vakalarının ardından yurt dışından gelen vatandaşlara 14 gün kuralına uyulması konusunda Sağlık Bakanlığınca tüm bilgilendirmeler yapılırken, aynı zamanda taahhütname de imzalatılıyor.

HANGİ MEKANLAR KAPATILDI?

Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

* Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri dün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelendi.

* Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri de bugün 00.00 itibariyle durduruldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam AVM çalışma saatleri: AVM, market, cafeler açık mı? AVM'ler kaçta açılıyor?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri