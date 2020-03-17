Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında AVM, market, cafeler açık mı? AVM çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AVM'ler kaçta açılıyor sorusuna yanıt aranıyor. Peki, AVM, market, cafeler açık mı? Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü vakalarının ardından yurt dışından gelen vatandaşlara 14 gün kuralına uyulması konusunda Sağlık Bakanlığınca tüm bilgilendirmeler yapılırken, aynı zamanda taahhütname de imzalatılıyor.

HANGİ MEKANLAR KAPATILDI?

Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

* Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri dün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelendi.

* Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri de bugün 00.00 itibariyle durduruldu.