Olay, saat 11.00 sıralarında, Diriliş Mahallesi 21'inci Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Harun ve Döndü Karakaya çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Turan Karakaya, iddiaya göre, 2'nci kattaki evlerinde, pencere kenarında oyun oynamaya başladı.