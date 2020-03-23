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'ta yürekleri dağlayan olay! Oyuncağının peşinden giderek 2. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 'ta, 2'nci kattaki evin pencere kenarında oynarken, aşağı düşürdüğü oyuncağının peşinden atladığı öne sürülen (3), beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan minik Turan, hastanede yaşamını yitirdi.

  • Yaşam
  • 23.03.2020 16:06
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 16:11
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Olay, saat 11.00 sıralarında, Diriliş Mahallesi 21'inci Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Harun ve Döndü Karakaya çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Turan Karakaya, iddiaya göre, 2'nci kattaki evlerinde, pencere kenarında oyun oynamaya başladı.

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