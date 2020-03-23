Bugünkü
Takvim

si izleme yolları! ? Sigmund sözleri!

si Netflix’te yayına girdi! me yolları dizi severler tarafından sorgulanmaya başladı. Diziyi merak edenler, sorusuna da yanıt arıyor. Ünlü bilim adamı Sigmund sözleri yoğun şekilde araştırılıyor. Psikanalizin babası olarak nitelendirilen Freud, psikanalize özel hayatını karıştırmak istemediğinden, kişisel kayıtlar bırakmamış, birçok yazışma ve mektubunu ölümünden önce yakmıştır.

  • Yaşam
  • 23.03.2020 14:09
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.03.2020 14:09
ABONE OL
Freud dizisi izleme yolları! Sigmund Freud kimdir?

Freud dizisi izleme yolları nelerdir? Freud dizisi Netflix'te başladı. Netflix'in ilk sezonunu yayınladığı dizide Sigmund Freud'un, 19. yüzyıl Viyanası'nda kaybolma vakalarını ve cinayetleri çözme hikâyesi anlatılıyor. Peki, Sigmund Freud kimdir? Freud hayatı ve sözleri diziyi izlemeye başlayanlar tarafından sorgulanıyor. İşte, Freud dizisi izleme yolları ve Freud hakkında merak edilenler…

FREUD DİZİSİ KONUSU

Uluslararası yapımlarının sayısını hızla artırmaya devam eden Netflix, çeşitli ülkelerde orijinal yapımlara imza atmaya devam ediyor. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında yerel yapımlara imza atan Netflix, bu kez de Avusturya yapımı ilk orijinal dizisini izleyicilerin beğenisine sundu. İlk gösterimi 70. Berlin Film Festivali'nde gerçekleşen suç dizisi Freud, bugün Netflix'te yayınlandı.

Adından anlaşıldığı üzere dizi, psikanalitik kuramın kurucusu Sigmund Freud'a odaklanıyor. İzleyiciyi Sigmund Freud'un gençlik yıllarına götüren dizi, Freud'un 19. yüzyıl Viyanası'nda kaybolma vakalarını ve cinayetleri çözme hikâyesini konu alıyor. Ancak bu sırada bir medyumla beraber gizemli bir komploya karışan Freud'u birbirinden ilginç olaylar bekliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Freud dizisi izleme yolları! Sigmund Freud kimdir? Sigmund Freud hayatı sözleri!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri