Freud dizisi izleme yolları nelerdir? Freud dizisi Netflix'te başladı. Netflix'in ilk sezonunu yayınladığı dizide Sigmund Freud'un, 19. yüzyıl Viyanası'nda kaybolma vakalarını ve cinayetleri çözme hikâyesi anlatılıyor. Peki, Sigmund Freud kimdir? Freud hayatı ve sözleri diziyi izlemeye başlayanlar tarafından sorgulanıyor. İşte, Freud dizisi izleme yolları ve Freud hakkında merak edilenler…

FREUD DİZİSİ KONUSU

Uluslararası yapımlarının sayısını hızla artırmaya devam eden Netflix, çeşitli ülkelerde orijinal yapımlara imza atmaya devam ediyor. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında yerel yapımlara imza atan Netflix, bu kez de Avusturya yapımı ilk orijinal dizisini izleyicilerin beğenisine sundu. İlk gösterimi 70. Berlin Film Festivali'nde gerçekleşen suç dizisi Freud, bugün Netflix'te yayınlandı.

Adından anlaşıldığı üzere dizi, psikanalitik kuramın kurucusu Sigmund Freud'a odaklanıyor. İzleyiciyi Sigmund Freud'un gençlik yıllarına götüren dizi, Freud'un 19. yüzyıl Viyanası'nda kaybolma vakalarını ve cinayetleri çözme hikâyesini konu alıyor. Ancak bu sırada bir medyumla beraber gizemli bir komploya karışan Freud'u birbirinden ilginç olaylar bekliyor.