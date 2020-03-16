Kahvehaneler, sinema, spor düğün salonları kapatıldı mı? İçişleri Bakanlığınca, 81 valiliğe gönderilen "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelgede, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden salgının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirildiği hatırlatıldı. Genelge ile bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak
Kahvehaneler, sinema, spor düğün salonları kapatıldı mı? İçişleri Bakanlığı son dakika Koronavirüs genelgesi...
Kahvehaneler, sinema, spor düğün salonları kapatıldı mı? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını Türkiye'de de görüldü. Sağlık açısından tedbirler artırılırken, bazı mekanlarında geçici süreliğine kapatılması ön görüldü. Önlemler alınmaya devam edilirken birçok eğlence mekanı da salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı sebebi ile geçici bir süreliğine kapatıldı.
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