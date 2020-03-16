İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) Kadıköy-Yenikapı-Bursa, Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve Bostancı-Yenikapı-Bandırma dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İDO tarafından yapılan açıklamada 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma dış hat seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyuruldu.
Son dakika: İDO'nun bazı dış hat seferleri iptal edildi
Son dakika haberi... İDO'nun bazı dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İDO tarafından yapılan açıklamada sefer iptallerinin nedeni olumsuz hava koşulları olarak açıklandı.
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