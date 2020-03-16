Bugünkü
Takvim

Dernek lokalleri, kafe , 'ler, lokantalar, hamam, sauna ve kaplıca kapatıldı mı? İşte tarih...

Korona son dakika: Kafeler, gazinolar, düğünler, sinema, tiyatrolar, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, salonu, , her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları ( ve lokanta içindekiler dahil), , dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, ve spor merkezleri kapatılıyor.

  • Yaşam
  • 17.03.2020 10:31
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:31
ABONE OL
Kafe çay bahçesi, dernek lokalleri, AVM'ler ve Lokantalar kapatıldı mı?

Korona son dakika: Türkiye'de tam anlamıyla hayat durmuş durumda. Bu bağlamda bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Coronavirüs Tedbirleri" Konulu Ek Bir Genelge Daha Gönderdi

Genelge ile bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Dernek lokalleri, kafe çay bahçesi, AVM'ler, lokantalar, hamam, sauna ve kaplıca kapatıldı mı? İşte tarih...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri