Bugünkü
Takvim

Son ler | Son dakika: 'de 4,4 büyüklüğünde korkutan deprem

Son dakika haberine göre 'de 4,4 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Yönetimi Başkanlığı'ndan () edinilen bilgiye göre, deprem saat 04.53'de Girit Adası'nın doğusu açıklarında kaydedildi. İşte son depremler.

  • Yaşam
  • 16.03.2020 06:27
  •  - 
  • Son Güncelleme: 16.03.2020 06:27
ABONE OL
Akdeniz'de korkutan deprem
Deniz yüzeyinin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen in merkez üssünün 'nın Datça ilçesine 175 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Son depremler | Son dakika: Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde korkutan deprem
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri