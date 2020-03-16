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'den uyarısı: Sıcaklıklar düşecek! Kuvvetli geliyor...

haberi... nu merak eden vatandaşlara 'den beklenen haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) olmak üzere yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi. Meteoroloji'nin açıklamasında yurt genelinde kuvvetli ve rüzgar olacağı konusunda da vatandaşlar uyarıldı. Peki bugün hangi illerimizde yağış var, hangi ilimizde hava kaç derece? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre 16 Mart hava duruma tahmini...

  • Yaşam
  • 16.03.2020 08:22
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 08:25
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güney ve İç Ege ile Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Bilecik çevreleri ile zamanla Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Adana ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) olmak üzere yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimler ile akşam saatlerine kadar Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Akdeniz bölgesinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Adana ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Haberler Yaşam Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar düşecek! Kuvvetli yağış geliyor...
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