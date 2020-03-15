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seferlerine fırtına engeli! İptal edildi...

Son dakika haberine göre, () yarın yapacağı seferlerinden bazıları kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

  • Yaşam
  • 15.03.2020 22:54
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 22:54
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BUDO'dan sefer iptalleri

() yarın yapacağı bazı seferler iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

Ayrıca, saat 10.00 ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

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