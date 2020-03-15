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Göçmenlerin 'a geçişi sürüyor

Edirne sınırından 'a geçiş yapmak için bölgeye gelen göçmenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Yunanistan'ın her türlü tedbirine rağmen yaklaşık 150 bin göçmen şu ana kadar Avrupa'ya geçerken, Meriç Nehri sığınmacıların en çok kullandığı geçiş noktası olarak öne çıkıyor.

  • Yaşam
  • 15.03.2020 11:04
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 11:04
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Göçmenlerin Yunanistan'a geçişi sürüyor

Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Meriç Nehri üzerinden 'a geçişleri sürüyor.

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen sığınmacıların sayısı her geçen gün artıyor.

Yunanistan'ın her türlü engeli çıkardığı sığınmacılar kara ve nehir hududunu deniyor.

Yunanistan'la olan 212 kilometrelik sınırın 200 kilometresini oluşturan doğal sınır konumundaki Meriç Nehri, sığınmacıların en çok kullandığı geçiş noktası olarak öne çıkıyor.

Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla geçen sığınmacıların Yunanistan'a geçişi sürüyor.

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