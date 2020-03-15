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Kaza sonrası tekme ve yumruklar havada uçuştu! Birbirlerine girdiler

İstanbul'da 'nda kazaya karışan iki aracın içinde bulunan 5 kişi, kaza sonrası ya tutuştu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında iki kişi yere yığılırken, ayakta kalanlar vurmayı sürdürdü.

  • Yaşam
  • 15.03.2020 10:05
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 10:16
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İstanbul 'nda hasarlı kazaya karışan iki otomobilin içindeki 5 kişi, araçlarından inerek birbirleriyle etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay, önceki gün öğleden sonra Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde ilerleyen iki otomobil arasında kaza gerçekleşti. Kazada otomobillerde hasar oluştu. Otomobillerin içinde bulunan 5 kişi, araçlarından inerek birbirleriyle kavgaya tutuştu. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bu sırada kavga edenlerden ikisi yere düştü. Yerdeki iki kişiden birine, ayakta kalanlar vurmayı sürdürdü.



Kavga anları kavgayı görerek aracını durduran bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, araçları hasar gören 5 kişinin birbirleriyle kavga ettikleri, kavga edenlerden ikisinin yere düştüğü, ayaktakilerin yerdeki kişiye vurmayı sürdürdükleri görülüyor.

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