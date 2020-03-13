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'da sis nedeniyle uçuşlar iptal edildi

'da etkili olan sis bazı uçuşlar iptal edildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceği kaydedildi.

  • Yaşam
  • 13.03.2020 09:08
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 09:08
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Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkili olan sis dolayısıyla İstanbul'dan 08.25, 08.50, 09.45 ve 13.30 ile Ankara'dan 09.20'de 'na yapılması planlanan uçak seferleri yapılamayacak.

Trabzon Havalimanı'ndan da İstanbul'a 09.20, 09.25, 10.15 ve 14.05 ile Ankara'ya 09.50'de yapılması planlanan seferlerin iptal edildiği öğrenildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceği kaydedildi.

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