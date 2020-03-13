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| Meteoroloji'den 9 ile toz taşınımı uyarısı!

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde görülecek toz taşınımı olayının sabah saatlerinde Bölgesinin batısı (, , , ) ile 'de (Hatay, Adana, Mersin, , ) etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, söz konusu toz taşımının ulaşımı olumsuz etkileyeceği konusunda uyardı. İşte 13 Mart 2020 Cuma tahminleri...

  • Yaşam
  • 13.03.2020 07:30
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 07:31
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Meteoroloji'den 9 ile toz taşınımı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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