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Son dakika: camide kılınacak mı? Evde Cuma namazı kılınır mı?

Son dakika haberi... 'ndan yapılan açıklamada "Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, yerine evlerinde öğle namazı kılabilir." ifadelerine yer verildi. Koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından vatandaşlar "Cuma namazı kılınacak mı? Camilerde Cuma namazı olacak mı ve evde kılınır mı?" sorularının yanıtını arıyordu.

  • Yaşam
  • 13.03.2020 11:51
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 12:02
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Cuma namazı camide kılınacak mı?
Son dakika haberi... Koronavirüsün ülkemize sıçramasının ardından birçok tedbir alındı. Okullar tatil edilirken birçok şirket evden çalışma kararı aldı. Tedbirler kapsamında tartışılan bir diğer konu da idi. Vatandaşlar, cuma namazı kılınacak mı sorusunun yanıtını aradı.



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'ndan yapılan açıklamada "Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından, Cuma Namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler. Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere Cuma namazı farz değildir. Bu kişilerin, söz konusu çağrıyı veya sınırlamayı ihlal ederek cemaate katılması caiz değildir." ifadelerine yer verildi.

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