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: - Karayolu'nda otobüs sı! Çok sayıda yaralı var

haberi... - Karayolu'nda yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. da ilk belirlemelere göre, 44 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

  • Yaşam
  • 14.03.2020 06:54
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 07:28
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Aksaray-Adana Karayolu'nda otobüs kazası!

'da tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 44 kişi yaralandı.

İstanbul'dan 'ya giden Mehmet İspir idaresindeki 02 BK 056 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde, Cavit Kızılkaya kontrolündeki 01 ADF 774 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs yolun dışına savruldu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

da, 42 yolcu ile otobüs firmasından 2 kişi yaralandı.

Tır sürücüsü Kızılkaya, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan yaralı yolcu Yakup Menteş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Adıyaman'a gittiğini belirterek, Esenler Otogarı'ndan çıktığı sırada trafik polislerinin, lastiklerinin basıncını ölçtüğü otobüsün gidişine izin vermediğini kaydetti.

Yolcuları başka bir servise bindirerek otogarın dışına çıkardıklarını anlatan Menteş, "Otogarın dışında bir köprü altında bizi tekrar aynı otobüse bindirdiler. Ben arka taraflarda oturuyordum, arkadaşlar şoförün uyuduğunu söylediler." diye konuştu.

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